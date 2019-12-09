Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы – телеведущий Дмитрий Шепелев – вел себя после известия о болезни.

По ее словам, у Шепелева на руках имелись все кредитные карты артистки. Наталья Фриске полагает, что муж ее сестры «подготавливал себе мягонькое местечко». Когда Жанна находилась в клинике в Германии, Шепелев «по двадцать миллионов снимал», утверждает родственница умершей певицы. Откровениями Наталья поделилась в эфире НТВ.

Она подчеркнула, несмотря на то, что слова можно легко подтвердить выписками со счетов, Наталья не собирается продолжать разбирательства с мужем сестры.