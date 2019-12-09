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Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Дарья Муромова
21:24 09.12.2019
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Голосную до 20 января. Она обвиняется в превышении полномочий на 58 миллионов рублей.
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе», - говорится в документе.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Голосную до 20 января. Она обвиняется в превышении полномочий на 58 миллионов рублей.

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