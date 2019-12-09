Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Голосную до 20 января. Она обвиняется в превышении полномочий на 58 миллионов рублей.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить Голосную Ирину Геннадьевну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ее просьбе», - говорится в документе.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Голосную до 20 января. Она обвиняется в превышении полномочий на 58 миллионов рублей.