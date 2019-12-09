Противоречивый, обидчивый и скандальный: чем закончился юбилейный саммит НАТО

В Лондоне прошел юбилейный саммит НАТО. 70-летие с момента создания североатлантического альянса участники встречи отметили по-особенному. Саммит оказался самым скандальным за всю историю НАТО, и служит доказательством того, что раскол внутри организации только нарастает.

Споры президента Франции Эммануэля Макрона и американского лидера Дональда Трампа открыли саммит. Недавно Макрон заявил о смерти мозга НАТО, чем сильно задел своего американского коллегу. В ответ тот стал угрожать санкциями и даже предложить главе Франции «милых боевиков».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже нашел повод для насмешки, прокомментировав рабочий завтрак с президентом. Участники саммита успели посплетничать об опоздании Трампа на прием в Букингемский Дворец, попав на обложки утренней западной прессы в образе поросят.

Финалом встречи стал демонстративный уход Дональда Трампа, который отменил пресс-конференцию и улетел.

Подробнее смотрите в материале программы «Главное с Ольгой Беловой».