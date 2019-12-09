Минфин назвал сумму долга Украины перед Россией

Сумма требований России к Украине из-за непогашенных евробондов, по последним данным, составляет 4,5 миллиарда долларов.

Из-за начисленных процентов эта цифра увеличилась на полтора миллиарда. Об этом следует из сообщения Министерства финансов России.

Слушания по спору между РФ и Украиной начались 9 декабря в Верховном суде Великобритании. Они продлятся до 12 декабря.

Напомним, в 2013 году Россия выдала кредит Украине на три миллиарда долларов. Однако в 2015 году украинская сторона заявила, что не собирается выплачивать долг. Два года спустя власти РФ обратились в суд Лондона, однако Украина обвинения отрицает, а решение намерена обжаловать.