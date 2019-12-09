Бэнкси нарисовал рождественское граффити с участием бездомного
Бэнкси представил новое рождественско-социальное граффити в английском городе Бирмингем. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Instagram.
Главным героем видео стал бездомный мужчина, который пьет какой-то напиток и ложится спать на скамейку возле дороги. В оригинальной версии ролика звучит кавер на песню Фрэнка Синатры «Я буду дома на Рождество». Когда камера отъезжает, зритель видит граффити с мчащимися серебристыми оленями. Создается впечатление, будто лавка с мужчиной привязана к упряжке, отсылая зрителей к образу саней Санта Клауса.
«Боже, благослови Бирмингем. За те 20 минут, пока мы снимали Райана на этой скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две плитки шоколада и зажигалку, хотя сам он ни о чем их не просил», - написал Бэнкси в соцсети.