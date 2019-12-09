В Москве панораму Бородинской битвы отреставрируют в открытом режиме

Реставрация панорамы «Бородинская битва» станет частью зрелища для посетителей. Сегодня музей открыли после двухлетнего капитального ремонта. В нем полностью заменили инженерные коммуникации и систему вентиляции, а также ему вернули первоначальный облик советских времен. Один выставочный зал переделали под гостиную, где будут проводиться лекции и смогут отдыхать экскурсанты. Строителям предстоит самое сложное и кропотливое - восстановление 115 метрового полотна. Все работы будут идти в открытом режиме с сопутствующими мастер-классами реставраторов.

«Здесь начнется та самая открытая реставрация, которая, мы считаем, станет своего рода изюминкой. Такого еще не было в истории панорамы не было. Вообще для Москвы это новация в таком объеме. Более того, это будет самая грандиозная реставрация в истории нашей страны», - рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Отмечается, что будет уже третья серьезная реставрация панорамы, которая была создана к 100-летию Бородинской битвы. В первый раз специалисты устраняли последствия неправильного хранения, затем практически заново восстанавливали 115-метровое полотно уничтоженное во время пожара в 1967 году. Тогда его не совсем верно разместили, был смещен центр и с годами шла постепенная деформация. Теперь специалистам ко всему прочему предстоит исправить эту ошибку.