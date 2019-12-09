Путин и Зеленский пожали руки перед началом «нормандского саммита»
Это первая встреча лидеров России и Украины.
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Президенты России и Украины – Владимир Путин и Владимир Зеленский – обменялись рукопожатиями перед началом переговоров в «нормандском формате». Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Это первая встреча лидеров двух стран. До этого они несколько раз общались по телефону.
Встреча в «нормандском формате», которая проходит сегодня в Париже, началась с задержкой. От российской стороны, помимо Владимира Путина, в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров и помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков.
До их начала Владимир Путин побеседовал с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.