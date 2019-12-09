В ПФР назвали основание для приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России назвали причины, по которым могут быть приостановлены пенсионные выплаты пожилым гражданам страны. Это относится к тем пенсионерам, за которых по доверенности получают выплаты третьи лица.

При этом пожилые обязаны ежегодно приходить в отделение Пенсионного фонда для подтверждения своей регистрации по месту получения денег.

«Пенсионер должен хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР. Подобная норма направлена на предотвращение случаев незаконного получения средств», - пишет «Российская газета».

В ПФР добавили, что если по истечении срока пенсионер не подтвердит факт регистрации, «начинает действовать технологическая приостановка выплат». Однако если пенсионер не может лично явиться в отделение Пенсионного фонда, ему следует обратиться в мобильную клиентскую службу, специалисты которой смогут помочь пожилому человеку на дому.