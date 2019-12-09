В комитете конгресса США обвинили Трампа в нарушении президентской присяги

Президент США Дональд Трамп нарушил присягу в своих действиях относительно Украины, считает глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерролд Надлер.

«Если президент ставит свои интересы выше интересов страны, он предает клятву, которую приносит при вступлении в должность. Не важно, к какой партии он принадлежит и какие политические взгляды исповедует», - сказал Надлер, отметив, что он, в отличие от Трампа, намерен исполнить свою присягу.

На слушаниях по импичменту в конгрессе он раскритиковал американского лидера за то, что тот не явился на заседание и не прислал представителя, хотя и утверждал, что рассмотрит такой вариант.

«Президент Трамп решил не являться. Возможно, ему особо нечего сказать в свою защиту. Но он не может заявить, будто ему не дали возможности быть услышанным», - считает Надлер.

Исходя из позиции демократов, Трамп потребовал от Украины политической услуги - расследования против своего политического оппонента Джо Байдена в обмен на предоставление уже одобренной конгрессом военной помощи Киеву, пишет РИА Новости.

Республиканцы с этой версией категорически не согласны.

Вероятно, что демократы могут предъявить Трампу ряд обвинений в преступлениях. Если контролируемая ими палата представителей проголосует за импичмент Трампа, дело перейдет в Сенат.