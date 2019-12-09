Подозреваемый в смертельном ДТП в Нижнем Новгороде отправлен под арест

Предполагаемого виновника аварии в Нижнем Новгороде, в результате которой погибла женщина, поместили под стражу. Об этом сказано на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

«Подозреваемому в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного следствия», - говорится в сообщении ведомства.

В Московском районном суде, где была избрана мера пресечения подозреваемому, рассказали, что Пильганов арестован на 2 месяца - до 6 февраля.

По версии следствия, 7 декабря примерно в 17.30 по местному времени водитель Toyota пересек встречную полосу и допустил столкновение с Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов, среди них была группа школьников. В результате аварии пострадали 9 подростков и 3 взрослых. По словам врачей, состояние школьников оценивается как средней степени тяжести. Женщина, которая сопровождала девятиклассников в театр, от полученных травм скончалась. 43-летний водитель машины Toyota от медицинского освидетельствования отказался.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемый является сыном генерал-майора юстиции Александра Пильганова, который вышел в отставку. Пильганов-старший был начальником Главного следственного управления МВД России по Нижегородской области в период с мая 2011 года по декабрь 2014 года. Как заверил собеседник агентства, сам Виктор Пильганов не имеет никакого отношения к МВД.

В региональном управлении МВД рассказали, что спровоцировавший ДТП автомобиль Toyota «принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулем находился не он». В ГИБДД региона сообщили, что водителя иномарки ранее лишали прав за управление транспортным средством в пьяном виде, на настоящий момент срок лишения истек.