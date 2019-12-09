Бой у высоты 776: в Совфеде открыли выставку, посвященную подвигу 6-й роты ВДВ

Сегодня, в День Героев Отечества, в холле Совета Федерации открылась передвижная выставка «Аллея памяти». Экспозиция посвящена подвигу 84 псковских десантников, которые погибли в марте 2000 года в Аргунском ущелье Чечни. На снимках - изображения воинов и описание подвига каждого из них.

«С этих фотографий на нас смотрят совсем молодые, даже юные лица, они совсем рано ушли, пожертвовав собой ради мирного неба над нашей большой страной. Среди нас сегодня родные и близкие героев, я хочу обратиться к вам. Конечно же, никто и ничто не заменит сыновей, мужей, но вы знаете, что вся страна, весь наш народ гордится их бесстрашием и героизмом», - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая выставку.

На торжественной церемонии открытия выставки присутствовали матери погибших солдат. Матвиенко подчеркнула, что героизм их сыновей вписан в летопись ратных подвигов и будет передаваться из поколения в поколение.

С 29 февраля по 1 марта 2000 года 90 бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вели бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков, руководимыми Хаттабом.

Сражение проходило на высоте 776 в Аргунском ущелье. Тогда погибли 84 российских военнослужащих. Они были посмертно награждены званиями Героя России или Орденом мужества.