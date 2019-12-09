В Париже началась встреча Путина и Макрона
Встреча перед началом саммита лидеров в «нормандском формате» проходит в Елисейском дворце.
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Владимир Путин проводит встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Переговоры проходят в рамках «нормандского саммита» в Париже.
Планируется, что лидеры обсудят двусторонние отношения и вопросы стратегической безопасности в Европе. Позже к ним присоединятся остальные представители делегаций.
Кроме того, уже состоялись переговоры главы Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.
Также известно, что после саммита Владимир Путин побеседует с Владимиром Зеленским.