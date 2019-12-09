На саммит «нормандской четверки» Путин прибыл на лимузине Aurus

Владимир Путин прибыл в Париж, где в понедельник состоится саммит «нормандской четверки» по теме урегулирования конфликта в Донбассе. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Шарль де Голль, где Путин пересел в лимузин Aurus и отправился в Елисейский дворец. Перед входом российского лидера встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Помимо встречи в «нормандском формате», в резиденции главы Франции пройдут параллельные двусторонние беседы лидеров. Так, до начала переговоров между РФ, Францией, ФРГ и Украиной у Путина запланированы отдельные переговоры - сначала с канцлером Германии Ангелой Меркель, потом с французским лидером.

Планируется, что «нормандская четверка» соберется в зале «Мюрат» Елисейского дворца примерно в 18.00 по московскому времени. На переговоры лидеров государств отводится два часа 45 минут.