Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока
Премьер-министром России Дмитрием Медведевым было подписано постановление по утверждению программы льготной ипотеки со ставкой в 2% годовых для молодых семей. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.
«Я подписал постановление по утверждению условий программы "Дальневосточная ипотека"», - заявил Медведев.
Данные меры направлены на поддержку людей, которые строят или приобретают жилье в этом регионе.
В сентябре этого года президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить поправки в российское законодательство для снижения ставки ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей.
На пленарном заседании ВЭФ глава государства поддержал идею по запуску специальной ипотечной программы. Она направлена на привлечение в ДФО квалифицированных кадров.