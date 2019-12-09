Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Премьер-министром России Дмитрием Медведевым было подписано постановление по утверждению программы льготной ипотеки со ставкой в 2% годовых для молодых семей. Об этом он заявил на встрече с вице-премьерами.

«Я подписал постановление по утверждению условий программы "Дальневосточная ипотека"», - заявил Медведев.

Данные меры направлены на поддержку людей, которые строят или приобретают жилье в этом регионе.

В сентябре этого года президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить поправки в российское законодательство для снижения ставки ипотеки на Дальнем Востоке для молодых семей.

На пленарном заседании ВЭФ глава государства поддержал идею по запуску специальной ипотечной программы. Она направлена на привлечение в ДФО квалифицированных кадров.