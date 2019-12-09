Синоптики предупредили о погодных аномалиях в России

Первые дни декабря оказались аномально теплыми в большинстве регионов России. Однако в ближайшие дни температура воздуха повысится еще на несколько градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ.

В данный момент регионы Северо-Запада находятся в зоне циклона, из-за чего столбик термометра зафиксировался на 4-8 градусов выше климатической нормы.

В Санкт-Петербурге, например, дневная температура сейчас достигает +7 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. Центр циклона в данный момент находится в Карелии.

По данным синоптиков, циклон постепенно будет перемещаться на Урал. Так, десятого декабря в Сыктывкаре воздух может прогреться до +3 градусов.

В свою очередь, Салехард согреет воздух с Атлантики - вместо -11 там ожидается нулевая температура.

Даже на Чукотке будет теплее, чем обычно. Правда, там этому будет способствовать воздух с Тихого океана. Только в регионах Дальнего Востока и на юге страны температура останется близкой к климатической норме.