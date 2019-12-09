Расположение техники: что обнаружили на беспилотниках ВСУ

Все время, пока на юго-востоке страны идут боевые действия, говорят о том, что Украина нарушала минские договоренности. Военный корреспондент Семен Пегов нашел фотографии закопанной тяжелой украинской техники во время перемирия и разведения войск. Во время телемоста с Донецком в программе «Открытый эфир» он рассказал, что изображено на снимках.

«Это не свежие фотографии, но это фотографии недавнего прошлого. Есть определенные установленные Минском-2 правила, на какое расстояние должна быть отведена тяжелая техника. Фотографии со сбитых беспилотников ВСУ. Они, в общем-то, сами отчасти "спалили" свои позиции. Разведчики проанализировали местность и сделали выводы, что где находится», - рассказал Пегов.

© ТРК "Звезда"

По его словам, установка «Град» зафиксирована в поселке Степное в 15 километрах от Донецка. При этом отведена она должна была быть на 50 километров, чтобы не нанести урон мирным кварталам.

© ТРК "Звезда"

«На второй фотографии - село Мемрик. Мы точно установили, что это 17 километров от Донецка. Простым математическим вычислением нам удалось узнать, что здесь как минимум 8 танков находится на изображении», - добавил Пегов.

При этом они должны быть отведены на расстояние в 25 километров от передовой.