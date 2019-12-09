Риск извержения: на Авачинском вулкане Камчатки зафиксировали яркие вспышки

Исследователи зафиксировали яркие вспышки в кратере Авачинского вулкана примерно в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского.

На кадрах видно, как в западной части кратера появляются яркие вспышки. По данным Единой геодезической службы, они связаны с усилением парогазовой деятельности.

Ранее сотрудники МЧС предупреждали о повышенной вероятности извержения вулкана Авачинская сопка. Спасатели рекомендуют не посещать вулкан в ближайшем месяце.

Авачинский вулкан является одним из действующих вулканов Камчатки. Его высота составляет 2 741 метр над уровнем моря, диаметр кратера - около 400 метров. В последний раз он извергался в 2001 году.