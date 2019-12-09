В Нижнем Новгороде изготовили артиллерийскую установку А190 для корвета «Строгий»

В Нижнем Новгороде изготовили артиллерийскую установку А190 «Универсал» для новейшего корвета проекта 20380 «Строгий».

Специалисты ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод») погрузили пушку на платформу и отправили на полигон для полевых испытаний.

100-мм артиллерийская установка А-190 уверенно поражает морские, береговые и даже воздушные цели на дальности в 20 километров.

Серийно выпускается в двух вариантах, внешне отличающихся щитовым закрытием. А190Э - стандартная башня, А190-01 - башня выполнена по технологии «стелс».

Корветы проекта 20380 - российский проект многоцелевых боевых надводных кораблей 2-го ранга ближней морской зоны. На август 2019 года в боевом составе ВМФ России находятся шесть кораблей проекта - «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» - в составе Балтийского флота и «Совершенный», «Громкий» - в составе Тихоокеанского флота, 1 на испытаниях и еще 6 корветов строятся.