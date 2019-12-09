Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции
Двухпроцентный налог на проживание вступит в силу с 1 апреля 2020 года.
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Президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон о введении налога на проживание в отелях на курортах страны.
Постановление начнет действовать с 1 апреля 2020 года. В первый год налоговая ставка составит 1%, а во второй - 2%, сообщает Turizm Guncel. В дальнейшем ставка может меняться от 0,5% до 6%.
Исходя из текста закона, туристы обязуются выплатить процент от стоимости гостиничного номера и предоставляемых услуг сверх.