«Приятно иметь дело с джентльменом»: экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о манерах президента России Владимира Путина, отвечая на вопрос одной из студенток МГИМО в рамках российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог».

Напомним, Путин был приглашен на свадьбу Кнайсль, которая состоялась в августе прошлого года. За час своего присутствия на торжестве он успел посетить церемонию бракосочетания и станцевать с невестой. По словам Кнайсль, Путин владеет старой школой этикета, а она подразумевает «очень хорошие манеры».

«Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу. Для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец были неоднозначно восприняты общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами», - рассказала Кнайсль.

Она добавила, что ее свадьба была самой веселой из тех, на которых она когда-либо была, пишет РИА Новости.