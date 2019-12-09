СМИ: мэр Оренбурга подал в отставку
Отставка будет принята на заседании городского совета 24 декабря.
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Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин написал заявление о сложении полномочий.
«Заявление написано в субботу. Сегодня у Дмитрия Владимировича последний рабочий день в должности главы», - заявил источник в администрации города изданию «Интерфакс-Поволжье».
Собеседник агентства добавил, что Кулагин сложил полномочия в связи с переходом на другую работу.
Отставка Кулагина будет принята на заседании городского совета 24 декабря. Исполнять обязанности мэра будет первый замглавы города Владимир Ильиных.
Кулагина на пост главы Оренбурга избрали 20 декабря прошлого года. До этого он был зампредседателя правительства Оренбургской области.