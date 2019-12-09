Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 миллиарда рублей

Московский городской суд отменил решение об аресте свыше 13 миллионов евро, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который обвинялся в мошенничестве. По словам адвоката Абызова Сергея Дрозда, арест также снят с личного счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника.

Суд согласился с доводами защиты и признал постановление Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении бывшего министра.

До этого следствие уже обращалось в суд с ходатайством о наложении ареста на указанное имущество, которое удовлетворил Басманный суд, однако апелляционная инстанция Мосгорсуда признала его незаконным и отменила.