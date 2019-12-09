Сын Валерии опубликовал кадры с места аварии

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин поделился с подписчиками в Instagram видеоматериалами с места аварии, произошедшей на новой трассе между Москвой и Санкт-Петербургом.

На кадрах показан разбитый автомобиль, у которого изуродован передний бампер, а также серьезно поврежден задний. На дороге лежат множественные его детали, которые отлетели в результате удара об отбойник.

«Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе М11 Питер-Москва, наше спасение - настоящая доля случая», - подписал Шульгин фото на своей странице.

ДТП с участием сына Валерии произошло 8 декабря. Автомобиль, за рулем которого находилась его девушка, занесло из-за плохих погодных условий, а затем отбросило в отбойник. Все пострадавшие были госпитализированы, Шульгину пришлось зашивать губы.

Как сообщил «Звезде» продюсер Иосиф Пригожин, молодые люди хотели сделать сюрприз Валерии.

Сама певица в своем обращении поблагодарила поклонников и попросила по возможности отказаться от поездок по трассам зимой.