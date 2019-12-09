Космический грузовик «Прогресс» с новогодними подарками пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками для космонавтов пристыковался к Международной космической станции. Стыковка состоялась в 13:36 по московскому времени. Трансляцию вел госкорпорация «Роскосмос».

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с грузовиком «Прогресс» в пятницу. Корабль доставил на МКС 2 480 килограммов груза, в том числе 1 360 килограммов сухого груза, 50 килограммов воздуха и кислорода, 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды. Помимо всего прочего, среди грузов есть новогодние подарки для экипажа.

«Прогресс» стал третьим космическим «грузовиком», запущенным к МКС в 2019 году.

«Союз-2» - семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса. Масса полезной нагрузки выводимой на низкую орбиту Земли — от 2800 кг до 9200 кг в зависимости от модификации и точки запуска.