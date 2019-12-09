В МАГАТЭ рассказали о полученном опыте из-за аварии на Чернобыльской АЭС

Новый гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси нашел положительный аспект в аварии на Чернобыльской АЭС.

«Единственный положительный момент в авариях в том, что они учат. Один инцидент позволяет предотвращать другие», - сказал Гросси.

По словам Гросси, с того времени, как произошла авария в Чернобыле, в ядерной безопасности был сделан гигантский скачок вперед.

«Речь о другой стране. Это больше не СССР», - пояснил руководитель.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году. Она расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики.