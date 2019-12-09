Рассекречены документы о подвиге экипажа танка «КВ» подо Ржевом

Документы о подвиге командира танка «КВ» Андрея Пашинина, который вместе с экипажем 143-й танковой бригады несколько суток держал круговую оборону в подбитой машине на подступах к высоте 200 подо Ржевом, были рассекречены.

Свой подвиг старший лейтенант Аркадий Пашинин, старший лейтенант Павел Митрофанов, техник-лейтенант Вин Хайбулин и старшина Борис Каталонский совершили в июле 1942 года. Тогда выжить удалось только старшему лейтенанту Бовту, который и рассказал о героизме своих товарищей, которые были похоронены в братской могиле северо-восточнее деревни Полунино.

Имена героев и детали произошедшего забылись, однако благодаря документам удалось восстановить состав танкового экипажа и события 1942 года, в августе которого части Красной Армии вели бои с немцами на подступах к Ржеву, откуда они планировали совершить нападение на Москву. Одной из частей была 143-я танковая бригада 30-й армии.

«27 июля 1942 года бригада получила боевой приказ на прорыв линии обороны противника с задачей выхода на Ржев. Совершив 30-километровый марш по болотам, несмотря на сильный ливень, сделавший почву непроходимой, боевые машины бригады вышли на исходное положение в полном боевом составе», - говорится в документах.

За почти месяц бригаде удалось уничтожить 12 танков врага, а также три самолета, 80 орудий полевой артиллерии, 40 автомашин, а также 8 500 немецких военнослужащих. Всего советскими военнослужащими в эти дни было освобождено 25 населенных пунктов.

© ТРК "Звезда"

Маршрут бригады пролегал по проселочной дороге в болотистой местности, которая была труднопроходимой для машин. Согласно схемам немецкой обороны, подступы к деревне Полунино, где как раз и вступил в бой экипаж Пашинина, были заминированы связками мин. В документах указано, что 4 августа один из танков бригады подорвался на противопехотной мине. Это была тяжелая машина «КВ» под командованием Пашинина.

© ТРК "Звезда"

В итоговом докладе боевых действий бригады летом 1942 года описывается случившееся в эти дни подо Ржевом.

© ТРК "Звезда"

«Механик-водитель Хайбулин В.Г. повел тяжелую машину "КВ" вдоль переднего края, давя гусеницами вражеские пушки и пехоту. Вклинившись глубоко в оборону врага, танк наскочил на мину и потерял подвижность», - говорится в документе.

© ТРК "Звезда"

Тем временем, немцы обступили танк и хотели поджечь его. Пашинин в ответ выбросил гранату «Ф-1», однако потерял зрение и кисть руки из-за преждевременного взрыва.

«Окопавшись под танком, окруженный фашистами, экипаж более 80 часов отражал попытки гитлеровцев овладеть боевой машиной. При этом противнику был нанесен значительный урон - уничтожено 5 дзотов, 6 пулеметов, 6 пушек и более роты вражеской пехоты», - сказано в документе.

Только когда немцы поняли, что у экипажа закончились боеприпасы, они в упор расстреляли танк из тяжелого орудия. Из-за пожара погибли все танкисты - Пашинин, Митрофанович, Хайбулин и Каталонский.

© ТРК "Звезда"

О подвиге экипажа старшего лейтенанта Пашинина написали в газете «Боевое знамя», ставшим примером героизма советских солдат, погибших за освобождение Родины.