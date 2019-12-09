Северный флот оснащен новой техникой и вооружениями на 60%

Доля новой техники и вооружения на Северном флоте в среднем составляет порядка 60%. Об этом сообщил командующий Северным флотом, вице-адмирал Александр Моисеев.

«Личный состав принимает самое активное участие в испытаниях новейших подводных лодок и кораблей. В акватории Белого моря проделана огромная работа по испытанию новых подводных лодок модернизированных проектов "Борей" и "Ясень"», - пояснил он.

Командующий добавил, что ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», многоцелевой подводный крейсер «Казань» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» пополнят состав Северного флота в ближайшее время.

«Северный флот получил и успешно эксплуатирует фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", океанографическое исследовательское судно "Янтарь", которое сейчас выполняет задачи очередного дальнего похода», - добавил Моисеев.

По словам вице-адмирала, в Баренцевом море завершаются испытания современного танкера «Академик Пашин». Береговые ракетно-артиллерийские войска флота получили на вооружение новые комплексы «Бастион» и «Бал».

«Военнослужащими береговых соединений флота освоен арктический вариант зенитного ракетного комплекса "Тор-М2", который недавно заступил на боевое дежурство. Завершено перевооружение танкистов отдельной мотострелковой бригады на наиболее приспособленные к Арктике боевые машины - танки Т-80БВМ», - сказал он.

Командующий Северным флотом отметил, что планомерный процесс обновления Северного флота позволяет наращивать боевой потенциал и эффективно решать задачи по защите национальных интересов государства не только в Арктике, но и в других районах Мирового океана.

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года.

Подводная скорость крейсера составляет более 29 узлов, автономность плавания - до 100 суток. Вооружение - торпеды, крылатые ракеты.

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения четвертого поколения. Это четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый построенный по модернизированному проекту 955А (09552) «Борей-А». Основное вооружение проекта - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».

В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Четвертая подлодка, «Князь Владимир», проходит ходовые испытания.

Новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Водоизмещение корабля составляет пять тысяч тонн при длине 135 метров и ширине 16 метров. Фрегат способен пройти 4 000 миль. Автономность плавания составляет 30 суток.