Шойгу анонсировал проведение учений «Кавказ-2020»
Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет в сентябре следующего года. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания военного ведомства.
«Важнейшим мероприятием боевой подготовки ВС РФ станет запланированное на сентябрь 2020 года стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020"», - сказал он.
Глава Минобороны России рассказал, что в будущем году пройдет более 4 800 учений, а также около 9 тысяч практических мероприятий боевой учебы. Основное внимание уделят внедрению опыта современной вооруженной борьбы, добавил Шойгу, а также стимулированию командиров решать задачи нестандартно.
Министр обороны РФ подчеркнул, что высокий уровень боеспособности войск позволит поддерживать строгое выполнение планов подготовки.