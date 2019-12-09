Эксперт оценил идею введения электронных договоров о продаже авто

Вводить электронные договоры о купле-продаже автомобилей следует аккуратно, учитывая все риски. Об этом заявил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По словам эксперта, за электронными договорами - будущее, но развивать эту систему нужно так, чтобы не было перекосов.

«Наверное, вот здесь торопиться не нужно», - цитирует Канаева «360».

Специалист признал, что обе системы удобны. При этом проблема с подделкой письменных договоров не стоит - такое случается довольно редко. А вот не произойдет ли утечка персональных данных в случае с электронными документами - большой вопрос. Канаев рассказал, что данные из некоторых банков или систем исчезают чуть не каждый месяц и появляются в открытых сервисах.

Электронные договоры купли-продажи авто могут появиться в 2020 году - этот бесплатный сервис планирует запустить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместе с МВД. Составить договор можно будет на портале госуслуг.