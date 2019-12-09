В Дагестане задержан собиравший деньги для ИГИЛ* исламист

ФСБ РФ совместно с СКР и Федеральной службой по финансовому мониторингу пресекла в Дагестане деятельность гражданина России Ахмеднабиева Сааду, который организовал на территории ряда субъектов РФ сбор средств в интересах международных террористических организаций.

По данным спецслужб, Сааду Ахмеднабиев является братом Исраила Ахмеднабиева, координатора и основателя нескольких исламских фондов, который был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества и его финансирования.

В ФСБ отметили, что Ахмеднабиевы вместе с соратниками финансировали подготовку и осуществление в Сирии и других странах терактов и других преступлений.

«Деньги аккумулировались на счетах упомянутых благотворительных ассоциаций под видом помощи нуждающимся мусульманам, сирийским беженцам и строительства колодцев в Африке», - говорится в сообщении ведомства.

Деньги шли на закупку оружия, амуниции, медпрепаратов для воюющих в САР боевиков. Всего, согласно данным ФСБ РФ, с 2016 года на эти цели было собрано более 2 млн рублей.

Следователи изъяли мобильные устройства, банковские карты и финансовую отчетность по переводам. Расследование продолжается.

*ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ.