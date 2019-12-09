«Уральские пельмени» отозвали иски к компании экс-директора

Арбитражный суд Москвы вернул ООО «Творческое объединение "Уральские пельмени"» без рассмотрения два его иска на общую сумму 210 миллионов рублей к компании «Идея Фикс Медиа», связанной с бывшим директором шоу Сергеем Нетиевским.

Иски были возвращены по просьбе истца. В материалах суда причины отказа от исковых требований не уточняются.

Иски поступили в суд 26 ноября. В одном были заявлены требования о защите исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации на сумму в 200 миллионов рублей, в другом - о запрете использовать видео в интернете и взыскании компенсации в 10 миллионов рублей. К делу по «маленькому» иску третьим лицом привлечено московское ООО «Ваптак», которое занимается разработкой компьютерного ПО. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.

Участники «Уральских пельменей» ведут несколько арбитражных судебных разбирательств с компаниями Нетиевского. В октябре вступило в силу решение о взыскании с «Идеи Фикс Медиа» почти двух миллионов рублей в пользу шестерых участников шоу. Спор произошел из-за нарушения прав истцов при трансляции 11 выпусков телевизионной передачи на канале СТС.

В настоящее время «Идея Фикс Медиа» оспаривает 14 лицензионных договоров с семью участниками коллектива, их заключение позволило членам команды в порядке взаимозачета не возвращать компании займы по 10 миллионов рублей каждому. В роли ответчиков выступают Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Александр Попов и Сергей Калугин.

По сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Творческое объединение "Уральские пельмени"» было учреждено в 2011 году. Его учредители - 10 участников «Уральских пельменей» - Исаев, Брекоткин, Ершов, Попов, Калугин, Мясников, Соколов, Рожков, Ярица, а также Нетиевский. Каждому участнику принадлежит по 10% предприятия. «Идея Фикс Медиа» на 50% принадлежит студии Нетиевского First Hand Media, сам Нетиевский занимает пост финансового директора.