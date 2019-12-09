В России предложили приравнять хищение бюджетных средств к госизмене

Хищение бюджетных средств необходимо приравнять к госизмене и наказывать за это тюремным сроком от 10 до 25 лет, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его мнению, досрочное освобождение или амнистия коррупционеров возможны только в том случае, если они смогли возместить ущерб.

«Нам нужно вводить ответственность, назначать ответственность за хищение в сфере бюджетных средств, прежде всего приравнивать это к измене Родине, давать ответственность от 10 до 25 лет», - сказал он РИА Новости.

Кабанов уверен, что коррупция угрожает экономике и национальной безопасности России, являясь «раздражающим внутриполитическим фактором». По его словам, граждане РФ не понимают, куда тратятся деньги, как проходят процессы управления, так возникают претензии, в результате чего рейтинг доверия падает.

«Для этого должна быть более прозрачная система и люди должны видеть реальные результаты», - пояснил член СПЧ.

При этом глава НАК отметил, что в последнее время в стране борьба с коррупцией стала вестись куда эффективнее, среди работающих механизмов - изъятие незаконно нажитого имущества. Кабанов рассказал, что «борьба с коррупционерами ведется на самом верху», однако «еще очень много работы остается».

По словам члена СПЧ, в России много чиновников увольняются по утрате доверия и «достаточно много изымается». Таким образом, антикоррупционное законодательство очень быстро развивается в нашей стране.