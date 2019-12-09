Суд вынес приговоры конвоирам по делу о попытке побега банды из Мособлсуда

Суд вынес приговор конвоирам, допустившим перестрелку в здании Мособлсуда. Начальник конвоя Алексей Гришин приговорен к трем годам лишения свободы условно, также ему запрещено занимать руководящие должности. Его подчиненный Михаил Фартушняк получил такой же срок.

Конвоира Алексея Маханькова приговорили к двум годам условно с запретом находиться на начальствующих должностях на протяжении двух лет.

Елизавета Лукьянова получила полтора года условно, Алексей Подкошник - три года условно.

Всех обвиняли по 293-й статье Уголовного кодекса России («халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»), сообщает корреспондент «Звезды».

Члены «банды ГТА» совершили нападение на конвоиров и смогли отнять их табельное оружие. Предполагалось, что надетые на преступников наручники с длинной цепочкой дали им возможность свободно двигать руками. Преступники напали на конвоиров в лифте, после этого они выбежали в коридор, где устроили перестрелку с росгвардейцами.