В Болгарии заявили о готовности принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января

С 1 января 2020 года Болгария готова к транзиту газа в Грецию и Северную Македонию из газопровода «Турецкий поток». Об этом рассказал исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

«30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединил" Турецкий поток" с нашим газопроводом "Балканский поток"», - заявил представитель компании в интервью изданию «24 часа».

Также Малинов сообщил, что до конца недели болгарская компания заполнит газом участок протяженностью 11 километров. В то же время Турция проведет газ по своему 140-километровому участку.

«Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря», - отметил исполнительный директор «Булгартрансгаза».

Ранее Владимир Путин заявил, что болгарская сторона сознательно затягивает строительство «Турецкого потока». Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, в свою очередь, ответил, что задержка случилась в связи с «обязательными процедурами» Европейского союза.