Захарова прокомментировала предстоящую встречу Путина и Зеленского

Предваряя встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никакая встреча «не имеет смысла» без конкретных шагов, которые демонстрировали бы серьезность намерений по их воплощению.

В интервью радио «Комсомольская правда» Захарова заметила, что изначально Москва видела не просто готовность и решимость украинского руководства идти этим путем, а на самом деле реализацию этого желания и намерений.

«Поэтому было принято решение о подобной встрече», - сказала Захарова.

По словам представителя МИД РФ, для того, чтобы сегодня были достигнуты реально прорывные соглашения, нужны не новые заявления, а сила воли украинской стороны.

Владимир Путин и Владимир Зеленский планируют провести отдельную встречу сегодня после саммита «нормандской четверки» в Париже. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча не будет ограничена по времени, а ее главной темой будет обсуждение реализации Минских соглашений.