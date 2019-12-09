Путин и Зеленский проведут отдельную встречу в Париже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский сегодня после саммита «нормандской четверки» в Париже планируют провести отдельную встречу. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам помощника президента, ограничений по времени у встречи не будет, а ее главная цель - обсудить реализацию Минских соглашений.

Будет ли обсуждаться газовый вопрос, Ушаков не уточнил.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) пройдет сегодня в Елисейском дворце в Париже в 18.00 по московскому времени и продлится около двух часов 45 минут. После участники дадут пресс-конференцию.