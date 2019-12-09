Компромат на основного соперника: зачем Джулиани показания украинских чиновников

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани нанес визит в Киев. Главной причиной приезда назвали сбор сведений, опровергающих обвинения президента Америки в оказании давления на лидера Украины Владимира Зеленского. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил журналистам программы «Специальный репортаж», какую именно цель преследовал Джулиани.

«Он уже несколько раз был на Украине и пытается получить от украинских властей необходимые документы, которые станут существенной частью компромата и уничтожат политическую карьеру Байдена», - уверен собеседник «Звезды».

Байден - основной соперник Трампа на президентских выборах в США, и его устранение сильно облегчит действующему главе Белого дома переизбрание на второй срок.

«Надо расследовать, полностью все преступления экономические Байдена. И проследить полностью связь и цепочку от сына до самого Байдена, чтобы показать, вот кто. А потом можно выдвинуть, что Украину разрушили они, демократы», - считает депутат Верховной рады Украины V-VI созывов Алексей Журавко.

Кого уже допросил Рудольф Джулиани? И как этот визит связан с атакой на Зеленского? Не пропустите новый выпуск программы «Специальный репортаж» в понедельник, 9 декабря, в 18.30 на телеканале «Звезда».