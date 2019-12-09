Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья в Подмосковье

В деревне Мясное под Ступино в Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе жилого дома в Подмосковье и задел женщину.

По данным правоохранителей, огонь открыл в ночь на 9 декабря сотрудник местного «Мособлпожспас». Спасатель случайно застрелил 57-летнюю женщину. Отмечается, что пуля попала в нее, когда она выглянула из окна.

«Установлено, что на улице Овражной в деревне Мясное женщина, находясь у себя дома, услышала на улице хлопки, подошла к окну узнать, что происходит, и получила пулевое ранение в грудь, от которого впоследствии скончалась», - рассказали в ГУ МВД по Московской области.

Муж раненой женщины вызвал скорую, однако до приезда медиков она не дожила. Полицейские установили и задержали стрелка, им оказался местный житель.