Путин поздравил Пиотровского с юбилеем
Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.
«Возглавляя Государственный Эрмитаж, вы вносите значимый личный вклад в развитие знаменитого музея, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, в укрепление международных гуманитарных связей», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
По словам главы государства, Пиотровский посвятил свою жизнь плодотворной научной, общественной, организаторской деятельности и достойно продолжил дело своего отца, академика Бориса Борисовича Пиотровского.
Путин пожелал юбиляру здоровья, успехов и отметил, что его многогранный подвижнический труд заслуживает глубокого признания.
Михаил Пиотровский родился в 1944 году в Ереване. Его отец, Борис Пиотровский (1908-1990), был знаменитым археологом, директором Государственного Эрмитажа в 1964-1990 годах.
В 1992 году постановлением правительства РФ Михаила Пиотровского назначили директором Государственного Эрмитажа.