Бродячие собаки напали и покусали ребенка под Екатеринбургом

В Березовском Свердловской области стая бродячих собак напала на 11-летнего мальчика. Как сообщает портал E1.ru, ребенок шел к репетитору, когда четыре собаки побежали за ним вслед, хватая за ноги и разорвав пакет. Один пес прокусил ногу до крови. Преподаватель долго не могла успокоить испуганного мальчика и позвонила родителям, которые отвезли сына в травмпункт.

Жители новых домов на улице Первомайский поселок находятся в страхе: собаки кидаются на прохожих, а родители не могут спокойно отпустить детей гулять. По словам одной из местных жительниц, раньше здесь была только одна собака.

«Сегодня собак уже шесть, все беспородные дворняги среднего размера, среди них есть и овчароид», - передает слова жительницы издание.

Случаи нападений бродячих собак в последнее время участились.

Чтобы избежать нападений, кинолог посоветовал не провоцировать животных, прижаться к стене или подняться куда-нибудь, чтобы оказаться выше собаки. Также можно распылить какое-нибудь пахнущее вещество и в случае укуса всегда обращаться к врачу, отмечают эксперты.