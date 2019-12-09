Google назвал самые популярные российские видео на YouTube в 2019 году

Google опубликовал рейтинг с самыми просматриваемыми видеороликами на платформе YouTube в России за 2019 год.

На первом месте оказалось видео с пародией Сыендука на мультсериал «Фиксики» «Чинилы и большой секрет», набравшее более 25 млн просмотров. Вторую строчку занял документальный фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни», его посмотрели более 18 млн раз. Третьим по популярности оказался видеоролик с Билли Айлиш в программе «Вечерний Ургант», счетчик показал 15 млн просмотров.

В десятке самых просматриваемых российских видео оказались ролики от юмористов Comedy Club, его резидента Павла Воли, а также обзоры BadComedian.

Американская компания отметила, что среди музыкальных клипов самыми популярными оказались видео Артура Пирожкова и Аrtik & Asti и Артема Качера.

В блоге компании рассказали, что клипы с продуманным сторителлингом стали настоящим трендом, который продолжает расти.