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Ксения Шойгу поздравила отца с Днем Героев Отечества

Андрей Аркадьев
11:10 09.12.2019
Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу поздравила своего отца с Днем Героев Отечества. Она выложила в Instagram фотографию с ним и подписала ее словами «мой герой».

© ksenia_shoigu, Instagram

Ранее сообщалось, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос. Исследователи попросили респондентов назвать имена героев Отечества всех эпох.

По данным Центра, среди представителей российских военнослужащих всех эпох жители России считают таким героем, в первую очередь, Маршала Советского Союза Георгия Жукова: его выбрали 37% опрошенных. На втором месте оказался министр обороны РФ Сергей Шойгу — 19% респондентов, на третьем — русский полководец Александр Суворов с 15% процентами голосов.

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается День Героев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году. Еще в 1769 году российская императрица Екатерина II учредила Императорский военный орден «Святого великомученика и Победоносца Георгия» – высшую воинскую награду империи, и вплоть до 1917 года в этот день (26 ноября по старому стилю) отмечался праздник георгиевских кавалеров.

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