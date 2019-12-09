Парковка в Москве на новогодние праздники будет бесплатной

В период новогодних праздников - с 1 по 8 января - москвичи и гости столицы смогут бесплатно парковаться на улицах города.

«Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час», - говорится в сообщении на сайте «Московский паркинг».

Также автомобилистов попросили быть внимательными и оставлять свои транспортные средства только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не ограничивать горожанам доступ к местам проведения праздничных мероприятий.

В сообщении отмечается, что в праздничные дни плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

В 2015 году в качестве эксперимента режим по воскресным и праздничным дням заработал бесплатный парковочный режим. Потом по решению московского правительства данная возможность стала действовать на постоянной основе. Однако с 15 декабря на некоторых улицах в центре столицы начали действовать новые правила пользования платными парковками. Изменения были разработаны из-за загруженности улиц на основе рекомендаций специалистов.