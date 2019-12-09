СМИ узнали о планах российских компаний повысить зарплаты сотрудникам

Количество компаний, которые готовы повышать зарплаты своим сотрудникам ради сохранения кадров, растет. Об этом свидетельствует опрос работодателей, который провел ресурс «Работа.ру».

Как стало известно, в 2020 году повышение зарплат своим сотрудникам уже запланировали 25% руководителей, тогда как год назад к этому были готовы лишь 18%.

По словам замгендиректора «Работа.ру» Александра Ветеркова, для многих работодателей теперь очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала.

В августе текущего года опрос показал, что за год надбавку к зарплате не получили 88% респондентов. Сейчас ее не ожидают 36% опрошенных, однако 19% все же надеются, что им повысят ежемесячные выплат