Эксперт прокомментировал запуск сервиса электронных договоров купли-продажи авто

Электронный договор купли-продажи автомобиля не должен носить обязательный характер, заявил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в комментарии для RT.

«Если это будет некий примерный договор, на который будут ориентироваться продавец и покупатель, и в нем будет все грамотно сделано, то я не вижу в этом никаких проблем», - отметил эксперт.

По словам Похмелкина, у владельцев транспортных средств обычно не возникают сложности с составлением письменного договора. Он сказал, что в любом случае, всегда можно воспользоваться помощью юристов.

«Пускай теперь будет и электронный договор - как образец, на который можно ориентироваться. Но он не должен носить обязательный характер», - добавил эксперт.

В 2020 году может появиться сервис, который позволит пользователям портала госуслуг создавать электронные договоры купли-продажи транспортных средств.