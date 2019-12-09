Билетная система МЦД работает корректно после введения оплаты проезда

Свыше 2100 турникетов и валидаторов на станциях МЦД работают в штатном режиме. Обновленная билетная система в условиях повышенного пассажиропотока функционирует корректно и обеспечивает беспрепятственный проход на платформы.

У турникетов и валидаторов работают сотрудники, которые могут разъяснить пассажирам особенности использования новой тарифной системы, они готовы проконсультировать о необходимости валидации на вход и выход, а также помочь в случае возникновения каких-либо трудностей.

«Благодаря вводу новой тарифной системы, новых выгодных абонементов, возможности бесплатной пересадки между МЦД, метро и МЦК, пассажиры Московских центральных диаметров получат внушительную экономию средств», - говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Так, при поездках по столице пассажиры ежедневно будут экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Подмосковья в границах МЦД, до 75% при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка».

Напомним, полномасштабное тестирование проходило в три этапа на четырех направлениях - Курском, Рижском, Савеловском и Белорусском. Специалистами ЦППК было проверено каждое устройство - все турникеты и валидаторы протестированы и на логику поездки. Эксперты убедились в том, что система будет работать бесперебойно на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний.