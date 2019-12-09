Штормовой ветер выбросил на мель судно на Сахалине

Спасательную операцию готовят на Сахалине, где в порту Шахтерска судно выбросило на мель.

Буксир «Вега» застрял в 10 метрах от берега в Татарском проливе. По предварительным данным, все случилось из-за плохой погоды. На выходных в регионе бушевал мощный циклон, который принес штормовой ветер и снег.

На борту буксира находятся четыре человека, никто из них не пострадал. Разлива топлива и повреждений судна нет. В ближайшие часы к месту ЧП подойдут два судна, которые снимут буксир с мели во время прилива.

В прошедшие выходные на Сахалин пришел циклон, принеся с собой сильные ветер и снег. В результате буйства стихии были закрыты несколько дорог, в нескольких селах было нарушено электроснабжение.