Штормовой ветер выбросил на мель судно на Сахалине
При сильном ветре и волне в Сахалинской области экипаж судна «Вега» не смог вывернуть и уйти в море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Спасательную операцию готовят на Сахалине, где в порту Шахтерска судно выбросило на мель.
Буксир «Вега» застрял в 10 метрах от берега в Татарском проливе. По предварительным данным, все случилось из-за плохой погоды. На выходных в регионе бушевал мощный циклон, который принес штормовой ветер и снег.
На борту буксира находятся четыре человека, никто из них не пострадал. Разлива топлива и повреждений судна нет. В ближайшие часы к месту ЧП подойдут два судна, которые снимут буксир с мели во время прилива.
В прошедшие выходные на Сахалин пришел циклон, принеся с собой сильные ветер и снег. В результате буйства стихии были закрыты несколько дорог, в нескольких селах было нарушено электроснабжение.