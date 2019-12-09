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Чайка сообщил о более 150 уголовных делах по космодрому Восточный

Валентина Пескова
10:17 09.12.2019
В ноябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что люди, причастные к коррупционным делам на космодроме, от проекта отстранены.
Чайка сообщил о более 150 уголовных делах по космодрому Восточный
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

На ноябрь текущего года, учитывая соединения и выделения в отдельное производство, по космодрому Восточный проводилось расследование по 163 уголовным делам.

«Большинство из них расследовалось Следственным комитетом и его военными следственными подразделениями, 68 - МВД, а еще два - ФСБ», - цитирует «Коммерсант» генпрокурора Юрия Чайку.

По его словам, прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 из них - в отношении 145 человек. Ущерб от преступлений превысил 20,9 миллиардов рублей.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что люди, причастные к коррупционным делам на космодроме Восточный, от проекта отстранены.

В ноябре президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства констатировал, что, несмотря на то, что руководство Восточного несколько раз предупреждало, что работать нужно «прозрачно», там «воруют сотнями миллионов».

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