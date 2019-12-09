Ученые доказали, что собаки понимают человеческий язык

Ученые из Университета Сассекса в Великобритании доказали, что собаки хорошо понимают человеческие слова и способны их идентифицировать, пишет Biology Letters.

В ходе исследования питомцев и их хозяев разместили в одной комнате, где из динамика раздавались односложные слова, заранее записанные незнакомцами. Каждый раз, когда собаки слышали новое слово, отличающееся по звучанию гласных, то проявляли особый интерес к источнику звука.

Подробным анализом этого эксперимента занималась автор проекта Холли Рут-Гаттеридж, в результате которого выяснила, что собаки способны не только слышать, но и различать слова человека.