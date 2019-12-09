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Ученые доказали, что собаки понимают человеческий язык

Светлана Головина
00:30 09.12.2019
Для исследования ученые отобрали питомцев различных пород и проанализировали их реакции на слова человека.  
Ученые доказали, что собаки понимают человеческий язык
© Фото: pixabay

Ученые из Университета Сассекса в Великобритании доказали, что собаки хорошо понимают человеческие слова и способны их идентифицировать, пишет Biology Letters.

В ходе исследования питомцев и их хозяев разместили в одной комнате, где из динамика раздавались односложные слова, заранее записанные незнакомцами. Каждый раз, когда собаки слышали новое слово, отличающееся по звучанию гласных, то проявляли особый интерес к источнику звука.

Подробным анализом этого эксперимента занималась автор проекта Холли Рут-Гаттеридж, в результате которого выяснила,  что собаки способны не только слышать, но и различать слова человека.  

«Способность самопроизвольно распознавать как одни и те же фонемы у разных говорящих, так и сигналы к идентичности в речевых высказываниях от незнакомых говорящих, присутствует у домашних собак и, таким образом, не является уникальной человеческой чертой», - отмечается в материале.

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