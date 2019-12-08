Огонь добрался до мансарды полыхающей гостиницы под Одинцово: видео
Пожар в гостинице потушить пока не удается. Пламя объяло третий этаж и мансарду здания.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Площадь возгорания трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково» под Одинцово выросла до 800 квадратных метров.
По данным пресс-службы МЧС РФ, в настоящее время уточняется местонахождение одного человека.
«Происходит горение на третьем этаже и мансарды», - уточнили спасатели.
Кадры с места инцидента опубликованы МЧС: на ролике видно, что пламя объяло практически все здание. На месте возгорания работают спасатели.
В ведомстве добавили, что на момент ЧП в здании находились 20 постояльцев и 10 сотрудников персонала.
К тушению пожара привлечено 55 человек и задействовано 17 единиц техники.